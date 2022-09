El presidente apunta sobre el desarrollo imparable del sector: " Se espera que crezcan aun más las ventas , el año pasado hubo una recuperación muy fuerte y en este primer semestre hemos crecido un 30% ". Después hace referencia a si son capaces de dar cobertura a tanta instalación debido a los productores de materias primas de las estufas o chimeneas: "Estamos viendo si vamos a ser capaces de satisfacer toda la demanda , no somos capaces de predecir los problemas de suministro..." .

En cuanto al precio de las chimeneas o estufas, el presidente explica que no va aumentar debido a la alta demanda: "Ya hubo una pequeña subida de precios, pero basada en al subida de precio de las materias primas. Subió hierro y acero de prácticamente el doble, el transporte también nos afectó... no prevemos movimientos especulativos". Por último, Carlos Oliván da un consejo a todos los españoles ante los posibles problemas de suministro y estar sin estufa hasta diciembre: "Si quieres montar en casa una estufa o chimenea, mi recomendación es que lo hagas cuanto antes. Cada vez va a ser peor, más vale ser precavido y acelerar en la toma de la decisión para que no nos pille el toro antes de que llegue el frío".