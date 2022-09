Carolina Elias reflejaba la importancia de las trabajadoras del hogar y, sobre todo, resaltaba que hasta día de hoy no podían cobrar el paro. Algo que dejaba sin palabras al presentador y al resto de colaboradores. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Joaquín Prat se abriera ante toda audiencia y se emocionara al hablar de Rosy, la persona que cuida de su hijo.

El presentador llega a conmoverse al seguir dando más datos del trabajo de Rosy: "Ella pueda acercarle a la parada del autobús... mira, es que me emociono. Le acerca a la parada del autobús para que papá pueda ir a trabajar". Tras este emotivo momento del presentador, reivindica el derecho de estas empleadas: "No concibo que si mi Rosy se queda mañana sin trabajo, se quede sin esa prestación de desempleo, no concibo cómo ha llegado tan tarde... pero bueno, más vale tarde que nunca".