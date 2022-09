El experto energético Morales de Labra, sin palabras al explicar la nueva tasa que aumenta la factura eléctrica un 40%: "No lo entiende nadie"

Jorge Morales de Labra, experto energético, comparece en 'El programa del verano' para explicar todos los detalles de la 'excepción ibérica', el aumento del precio del gas y todos los motivos por los que los españoles tenemos que pagar mucho más en nuestra factura de la luz. Además, el invitado se queda sin palabras y no sabe justificar el motivo por el que las compañías cobran una tasa a unos ciudadanos y a otros no.

Joaquín Prat, al ser conocedor de esta tasa, confiesa su opinión: "No entiendo esta discriminación, seis de cada 10 y en base a qué... no lo entiendo". El experto energético, al escuchar al presentador, se une: "No lo entiendes tú ni lo entiende nadie. Es el tema más complejo que he tratado de contar en televisión, así que te voy a emplazar a la semana que viene para preparar el tema y explicarlo bien....". El presentador, a escuchar a Labra, alucina: "Pues debe ser complicado de explicar! ¿Pero a qué te huele esto del coste de tope de gas?".