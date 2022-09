La forma más barata de hacer una compra que tenga alimentos primarios y todos los nutrientes, por un nutricionista

Otro consejo que da el experto alimenticio es comprar frutas congeladas: "Nos dan un respiro económico y no pierden propiedades". Además, añade: "Antes de que la fruta se ponga mala, la podemos congelar y reutilizarlas". En cuanto a las verduras, Luis Alberto dice: "Si no tenemos la posibilidad de comprar frescas, pues lo hacemos congeladas o las que están en conservas. Las verduras en conservas no tienen menos nutrientes, son iguales".