Joaquín Prat, sobre la renuncia de las jugadoras de la selección femenina si continúa Jorge Vilda: "¿Qué pasa en los entrenamientos? Es que son muchas..."

El periodista Juanma Lamet se suma al debate: "Esa es la gran pregunta, el número no hace que sea más justa su reivindicación. Aquí no tenemos un porqué, porque no le gusta su seleccionador, pues te tienes que aguantar. El seleccionador no ha hecho nada para que lo tengan que echar, nada". "Me extraña la magnitud del chantaje que se le hace a la Federación", apunta el colaborador.