Los panaderos cierran ante la "dramática" subida de los precios: "Esto afectará a pueblos y muchos clientes"

"Va a ser un acto simbólico, la situación es dramática con la subida de precios", sentenciaba Villar. Además, el panadero añadía sobre la situación del gremio: "Algo está pasando con la cadena alimentaria, con el producto final no podemos repercutir los gastos". Una situación insostenible ante la continua subida de precios de la materia prima: "Hoy mismo me han dicho que los huevos han subido 20 céntimos, nosotros no podemos estar cambiando el precio de los pasteles o bizcochos todas las semanas". La guerra de Ucrania, también, ha tenido efectos en el sector: "Desde la guerra, la harina ha subido una cosa bestial, pero más ha subido la luz o el gas".