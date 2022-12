Los ganaderos, al ver que España importa leche de Francia: "Estamos pagando ahora casi tres veces más por la alimentación de las vacas"

La escasez de la leche se ha notado mucho este año y la subida de precios a día de hoy es notable. Actualmente, se está importando leche de Francia sin ser necesario porque se está produciendo la misma cantidad de lácteos a pesar de la subida de precios y la sequía. La ganadera asegura que siguen produciendo prácticamente lo mismo que el año pasado teniendo en cuenta las condiciones de ahora. Ella cree entonces que esta importación tiene que tener otro motivo, ya que en enero muchos ganaderos renuevan sus contratos y la industria no quiere que pidan más por el producto que están haciendo.

El coste de producción ha subido a diario, Charo dice que "estamos pagando ahora casi tres veces más por la alimentación de las vacas" comparado con el año pasado. Además, la sequía ha hecho que los ganaderos dependan mucho de la compra de alimentos, ya que no se les ha permitido recoger el forraje y las vacas se han estado alimentando en otoño, de la compra destinada para el invierno. La consecuencia de esto es que casi no se pueden cubrir los costes de producción y desde el año pasado existe una pérdida del ganado, bajando el número de cabezas de vacuno para alimentar menos y no quedarse en números rojos.