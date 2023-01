Los consejos del nutricionista Zamora para comer roscón de forma saludable y cómo iniciar la dieta tras las fiestas: "Es importante no prohibir y que sea de buena calidad"

Después de quince días de excesos tocan los propósitos de año nuevo pero por último viene el Roscón que además, este año va a aumentar el precio , la grasa láctea tanto la leche como la mantequilla han subido y esto se va a notar en el coste final. Un punto positivo es que estas grasas no son tan malas como se piensa, se ha visto que a nivel cardiovascular en su medida son buenas, lo importante es que sean de buena materia prima.

Para empezar a cuidarse es importante no prohibir, sino comer en proporción y de buena calidad. Además hay que tener en cuenta los ingredientes, en este caso, que ponga nata y no sabor nata, ya que a estos se les añade aceites de palma o ingredientes no tan saludables.