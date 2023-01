El inmunólogo Corell, sobre las medidas covid impuestas por la Unión Europea: "Son exageradas, la subvariante china ya la hemos tenido aquí"

"Son medidas un poquito exageradas, si me apuras pueden ser mas interesantes para los viajeros que para nosotros. En China no tienen ninguna variante que no tengamos en Europa, y en cambio, China ha estado aislada del resto del mudo durante dos años y medio y no tienen muchas variantes que han circulado por nuestros países. Así que, el test negativo me parece una medida correcta para que no entren en las fronteras personas con la enfermedad pero siempre en origen. En destino ya tienes al paciente en el avión y no se pueden tomar medidas", contesta el Alfredo.