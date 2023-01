Ana Rosa se acuerda de Máximo Huerta: "Es un orgullo, siempre ha ido a mejor"

Ana Rosa recordaba a todos los presidentes del Gobierno que ha entrevistado en plató y después quiso empezar a hablar de sus compañeros. La presentadora hacía referencia al equipo que actualmente conforma la plantilla y Joaquín Prat se suma al discurso: "Y los que han pasado...". Al decir esto, la periodista no puede evitar retroceder al primer día en el plató.

"Antes hemos visto un vídeo que me ha llamado mucho la atención, cuando veía a Óscar Martínez con Máximo Huerta, ellos fueron los primeros, luego se fue Óscar y entró Joaquín, se les veía tan jovencitos...", dice Ana Rosa mientras recordaba con una sonrisa. La presentadora, tras decir esto, no quiere dejar la oportunidad de dirigirse al que fuese su compañero: "Tengo que felicitar a Máximo, ha abierto una librería en su pueblo, que por cierto es preciosa. Me parece una cosa muy romántica y bonita".