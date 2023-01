La anécdota de Ana Rosa con el DNI del programa y la mención a sus hijos: "Ellos tenían dos meses"

Ana Rosa termina su emotivo discurso y enseña un carnet con un gran valor sentimental: "Ya somos mayores de edad, aquí está nuestro DNI". Sin embargo, cuando quiere leer la información del documento, no puede evitar bromear: "Oye, la letra la habéis puesto como para 18 años después, antes no llevaba gafas , hace 18 años". Pero lo que más le llama la atención y comenta entre risas es la fecha de caducidad: " ¿A quién se le ha ocurrido poner como validez el año 2025? ¡Eso no se puede hacer!".

Tras el discurso, la presentadora se siente en la mesa de debate junto a los colaboradores y le da el DNI a Joaquín Prat . El presentador confiesa a su compañera: "No, es que yo todavía soy menor, yo llevo en este programa casi 13 años". Ana Rosa, al recordar este dato, le contesta: "Bueno, pero has tenido un niño estando aquí, ¡yo dos! ". Un comentario que produce una tierna sonrisa en el periodista.

"Cuando recuerdas algunas cosas que hemos cubierto, dices 'madre mía, qué suerte el poder seguir aquí', nos hemos convertido en el magazine más longevo presentado por la misma persona. Está 'Saber y ganar', pero es un concurso; o 'Informe semanal', pero ha estado presentado por otros", comenta. Por último, Ana Rosa hace referencia a su cabello con ironía: "¿Quién me iba a decir que me iba a cortar el pelo? Mira señores, yo no me he cortado el pelo, es lo que me ha salido".