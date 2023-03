La petición que el presidente de Ferrovial hizo al gobierno en 2020 y el motivo de su marcha: "No es  una cuestión económica"

Beatriz Archidona comienza descartando motivos: "La reacción en bolsa fue positiva, pero el motivo de este cambio de sede no es por un ahorro de impuestos. Los datos reflejan que no parece un tema fiscal porque el ahorro no es notable, pagaron 282 millones de euros de impuestos en 2022, con este cambio de sede e ahorro sería de 6 millones de euros".