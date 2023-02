El periodista comienza su análisis siendo muy claro ante la audiencia: "Dónde está el origen del problema de la Sanidad Pública: ¿en la falta de médicos o en sus condiciones laborales? Si es así, la culpa de que no haya suficientes profesionales o de que no tengan buenas condiciones de trabajo, ¿del Gobierno central que no convoca las plazas o de las comundades que son las que tienen las competencias?". Tras esto, mostramos las quejas de varios pacientes a la salida del hospital. "Me han operado de cataratas y han tardado tres meses, la Sanidad está degenerándose ", dice un señor recién intervenido. Por otro lado, una mujer comenta que "a mí han tardado en atendereme como 25 días" y otra confiesa resignada: "A mí como seis meses, pero a mi marido fue un año y medio".