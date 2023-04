"A mí no me sorprende, pero las explicaciones de hoy demuestran que el Barça necesita otro presidente, este presidente no tiene nivel para afrontar un tema tan grave como éste", critica abiertamente Manu Carreño a Laporta. Ana Rosa, que escuchaba a los compañeros, alucina: "¡Hala, hala, Manu! ¡Venga, muy bien!". El presentador deportivo, totalmente indignado, argumenta su crítica: "Si tú sales a dar la cara dos meses después, no puedes salir para hacer el ridículo, que es lo que está haciendo".