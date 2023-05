Joaquín Prat explica el motivo por el que hace ayuno cada mañana: "Llevo haciéndolo muchos años"

"Yo estoy intentando la dieta de Joaquín, pero no me sale, me entra el hambre a las 12 del mediodía...", dice una colaboradora sobre el método de Prat. El presentador contesta rápidamente a su compañera y se dirige a la audiencia: "Lo mío no es una dieta, lo mío es una filosofía que tiene que ver con mi estado de ánimo, a mí la cabeza me funciona mucho mejor cuando no ingiero alimentos durante un periodo prolongado de horas y fundamentalmente me salto el desayuno".