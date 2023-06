La confesión de Joaquín Prat tras pagar el primer plazo del IRPF: "Tengo una posición privilegiada"

"Yo he pagado esta mañana, he pagado feliz y contento", empezaba diciendo el presentador. Tras esto, Joaquín Prat continúa explicando más detalles: "Doy gracias por la posición privilegiada que tengo que me permite tributar como he hecho esta mañana". "Lo hago feliz, contento y orgulloso de poder contribuir con mis impuestos a que mi país vaya a mejor", confiesa sobre su deseo que mejore la situación de todos los españoles.