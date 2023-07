El sindicato de carteros confiesa que peligra el voto por correo antes de las elecciones: "Ni Correos sabe qué hacer, es complicado"

El cartero reitera la profesionalidad y buen trabajo de esta profesión: "Se están pegando auténticas palizas, en la pandemia nos declararon servicios esenciales pero antes no lo veían". Joaquín Prat le pregunta sobre su preocupación acerca de si llegarán todos los votos y éste le responde: "Yo antes de llegar al despacho, estaba en un centro de trabajo. He venido preocupado, no es en todo el territorio, si no puntos concretos como Madrid, en algunas provincias del área sur, Baleares...". Y añade para finalizar: "Requerimos que intervenga la junta electoral central, porque ahora mismo ni Correos sabe qué hacer, es complicado".