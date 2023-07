Joaquín Prat confiesa que ya ha votado por correo y aplaude a los funcionarios: "He tenido una experiencia excelente, fui a una oficina al lado de mi domicilo"

El próximo jueves 13 de julio se agota el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 23 de julio. Un método para participar en la democracia del país que va a alcanzar una cifra histórica con tres millones de personas, a los que hay que sumar que muchos electores todavía no han recibido el sobre con las diferentes canditaturas.

El presentador del programa, tras escuchar al director, confiesa su caso personal: "Le tengo que decir que he tenido una experiencia excelente con el voto por correo, l o solicité el segundo día del plazo, el día 7 de julio me llegó la notificación, f ui a la oficina de Correos al lado de mi domicilio y voté".

"Fue bastante fácil", reconoce Joaquín Prat abiertamente sobre cómo ha sido el proceso del voto. Tras esto, el presentador no puede evitar comentar: "Es que lo tengo que decir, tengo la sensación de que hay alguno que no termina de fiarse del voto por correo... pues mi experiencia no ha podido ser mejor".