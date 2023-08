La presión que sufre Jenni Hermoso a la espera del informe de la RFEF, que preside Luis Rubiales: "El CSD debe entrar en materia"

En cuanto a las informaciones de varios periodistas que confirman que el comunicado emitido por la Real Federación Española de Fúbol con unas supuestas declaraciones de Jenni Hermoso no las habría realizado la jugadora en ningún momento y, además, hablan de presiones hacia la futbolista en el vuelo de vuelta a nuestro país. Aganzo, sobre esto, es claro: "Si es así, es tremendo, para salir del país. Si la RFEF ha puesto ese comunicado cuando no tiene nada que ver la jugadora...".

"Es la presión que estoy tratando de explicar, la futbolista está siendo la víctima, esa superioridad que tiene el presidente de la federación con esa jugadora con ese gesto que hemos visto todos, es que no hay mucho más que debatir...", comenta Aganzo en pleno directo. Tras esto, el presidente de la AFE sentencia: "Lo que realmente me preocupa, el comportamiento que está teniendo es aborrecible y machista, esta situación no puede durar ni un minuto más".