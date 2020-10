El inmunólogo Corell, preocupado por la gestión covid del Gobierno: "No se están eligiendo bien a los grupos para hacer test"

El catedrático muestra preocupación por los datos por covid en España

"Estoy preocupado también por el transcurso de los hechos", así reaccionaba Corell a la preocupación que mostraba Ana Rosa en el comienzo de la entrevista, aludiendo al aumento de los contagios y de las muertes en los datos obtenidos de España. Además, crítica las medidas que se están tomando y la forma de hacerlo: "Se está haciendo recaer sobre la ciudadanía mucha responsabilidad y hacen falta algunas medidas más desde el punto de vista sanitario y del Gobierno". Y lanza un mensaje sobre la mala utilización de los test con la sociedad española: "Yo creo que no se han hecho suficientes test al principio porque no los teníamos y ahora porque no se están eligiendo bien a los grupos que hay que hacérselos".