Alfredo Corell, inmunólogo: "Las primeras dosis de la vacuna no van a estar disponibles para todo el mundo"

'El Programa del Verano' ha hablado con Alfredo Corell, catedrático en inmunología, de cómo va el desarrollo de las vacunas frente al Covid y cuándo estarían disponibles: "Las primeras dosis no van a estar disponibles para todo el mundo y tendrán que usarse para los grupos más vulnerables", ha advertido.

Además, ha mostrado su preocupación ante la eficacia de estas vacunas en personas mayores: "La vacuna de Oxford y la de Moderna se ha quedado en 55 años y no ha hecho ensayos con personas mayores de esa edad. Ahora en la fase tres sí que han incluido a personas de más edad. En la China, aunque hay menos datos, sí que hay un 13% de mayores, aunque no nos dicen la edad. Lo que nos dicen es que la respuesta a la vacuna de estas personas mayores es un poquito menor, algo que me parece preocupante".