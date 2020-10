Carballo, médico de Urgencias de Madrid: "Estoy muy preocupado con la subida en los datos"

La preocupación por el coronavirus sigue creciendo y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que se vivirán semanas duras en toda España, aunque Fernando Simón decía que no hay riesgo inminente de colapso en los hospitales, afirmación que César Carballo, médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal ha desmentido en directo: "No estoy de acuerdo, estábamos viendo en Madrid la semana pasada una meseta que íbamos para abajo y esta semana estamos viendo otra cosa que no nos gusta, estamos subiendo en el numero de ingresos de hospitalización y de UVI, y eso nos preocupa".