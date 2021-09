Ana Rosa se pondrá la tercera dosis y avisa a amigos negacionistas: "No los voy a ver, creía que eran inteligentes"

Después, Ana Rosa alucina con los negacionistas: "La gente que no se quiere vacunar, lo digo de verdad, c onozco gente supuestamente inteligente, o yo creía que eran inteligentes hasta este momento , que no se están vacunando".

La presentadora continúa criticando al colectivo: "No están viendo que ya no se muere tanta gente en los hospitales, que no hay tanta acumulación de féretros, no están viendo que la vacuna es la única solución...".