Ana Rosa aclara sobre su amiga Ainhoa: "Ha estado escuchando muchas cosas, quiero tranquilizar a todo el mundo, Ainhoa Arteta es muy amiga mía, pero amiga muy cercana". "Quiero tranquilizar a todos los que la queremos, porque me consta que le ha llamado todo el mundo", continúa la presentadora.

Ana Rosa, sobre la ruptura con Matías Urrea: "No voy a entrar en el tema de su separación y del tema ella o va a hablar". Además, ante la insistencia de sus compañeros, añade: "Si ella no ha hablado, no seré yo la que hable".