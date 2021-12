El doctor César Carballo pide medidas ante ómicron: "No descartaría suspender las clases y obligar al teletrabajo"

El lunes se registró por primera vez en España una incidencia superior a los 1.000 casos, en concreto 1.206 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días. El Ministerio de Sanidad ha notificado 214.619 nuevos contagios y ha sumado 120 muertes desde el jueves al recuento oficial de víctimas de covid, ya que el viernes no se actualizaron datos por ser Nochebuena. Hay 1.606 pacientes más en los hospitales por el virus y 200 nuevos ingresos en las UCI.

César Carballo tiene claro qué medidas habría que tomar y no descarta retrasar el comienzo de los colegios en enero: "Si la incidencia sigue como pensamos después de Reyes, habría que pensar en que no empezasen los colegios y en la obligación del teletrabajo porque los niños no se pueden quedar solos".