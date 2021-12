El doctor César Carballo aclara sus polémicas declaraciones sobre la vacunación infantil: "No estoy en contra"

"Yo no estoy en contra de la vacunación infantil. Es más, dije que es segura en todos los ensayos que se ha hecho. El problema es que nos han dicho que o vacunamos a los niños o no saldremos de esta ola, pero eso es falso porque se podían haber hecho muchas cosas para que no se contagiasen como se han estado contagiando desde septiembre", ha explicado en 'El Programa de Ana Rosa'.