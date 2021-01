La crítica de un sanitario dado de alta por covid: "Las camas UCI están colapsadas, eso es una realidad"

Este sanitario asegura que "hay una disociación muy grande entre lo que es la España real y la España oficial, las noticias que se dan cuando no engañosas, están muy lejos de la realidad" y que esta verdad es que desde la semana pasada "las camas UCI están colapsadas, eso es una realidad como la copa de un pino", pero quiere dar esperanza a todo esto: "Bien es cierto que también es real que nos queda un colchón de un 40% de camas UCI que se puede utilizar". Y añade: "Me sorprende cuando dicen: '600 camas UCI ocupadas en la Comunidad Valenciana' Pues bueno, sí es real pero no tenemos esas camas estructurales", afirmando que se utilizan otras camas para poder acoger a más pacientes.