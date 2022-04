La desesperación de un ganadero, entre lágrimas y en plena huelga de hambre: "Nos morimos, ¿qué más tenemos que hacer?"

"Nos estamos muriendo", declara Rubén con un nudo en la garganta. El ganadero explica su situación entre lágrimas: "Tengo 29 años, he recibido mensajes de coacción sobre que ni se me ocurriese ir por las malas. Los políticos pasan a mi lado como las vacas al tren". Además, añade: "Hay tres millones de parados en este país y los que queremos trabajar no podemos, ¿qué más tenemos que hacer? No podemos liarnos a pedradas con las ventanas".