Ana Terradillos empieza preguntando a la ministra sobre el acuerdo entre España y Portugal para fijar el tope del precio del gas: "Es verdad que no es el que había propuesto su equipo, el de Sánchez, pero es verdad que es un paso....". Calviño contesta a la presentadora: "Sí, nuestra prioridad es frenar la inflación y la causa fundamental que es el alza de los precios energéticos por culpa de la guerra en Ucrania ".

"Vamos a tratar de aprobar estas medidas en el próximo Consejo de Ministros y entrarán en vigor inmediatamente ", anuncia Nadia Calviño. Además, la vicepresidenta saca pecho de las medidas llevadas a cabo por su equipo: "No olvidemos que ya hemos tomado medidas muy importantes de bajada gasolina y el diésel, bajada de todos los impuestos en el ámbito energético, ayudas directas a ganaderos, agricultores, conductores de transportes ... estamos haciendo un paquete de medidas muy eficaz para amortiguar el impacto de la guerra. A ella se va a sumar la medida adicional para poner un tope en el mercado energético ibérico".

Por último, la socialista pide el soporte del Partido Popular: "Espero que haya un apoyo a este paquete de medidas, no hay explicación y los españoles no entenderían que sus representantes políticos no le apoyen en estos momentos tan graves".