Cruz Morcillo es muy clara con la búsqueda y una posible huida del padre con el bebé : "Las posibilidades son las que son, Tomás no cogió ningún barco, los agentes lo saben desde hace mucho y tienen pruebas".

Daniel Montero analiza la muerte de Olivia

El colaborador comenta a sus compañeros, sobre el buque con el detector de metal que ha encontrado el cuerpo: "El magnetómetro busca unas concentraciones de metal que no se dan en la naturaleza" . Y el periodista explica: "Es más fácil usar eso que peinar toda la zona. Es un procedimiento distinto" .

El hombre revela: "En este procedimiento en concreto no es absolutamente determinante". Y matiza: "Ese tipo de detalles tan precisos, suele servir en procesos para ver si hay un agravante o no, sobre alguien que va a cumplir una pena o va a pagar por este crimen". El periodista de Investigación termina añadiendo: "En este caso no".