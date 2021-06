La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' abre el programa con el desgraciado descubrimiento del cadáver de una de las hijas de Beatriz Zimmermann en el fondo del mar de Tenerife. La periodista le ha mandado un mensaje de madre a madre: "Vamos a intentar que tú no te hundas".

Ana Rosa, emocionada con el crimen de Tomás Gimeno

La presentadora no da crédito con cómo Tomás Gimeno pudo hacerle eso a su hija: "Lo primero que hace un bebé cuando nace es aferrarse a su madre, coger fuerte el dedo de su padre, por eso no podemos entender que un padre arranque a estas criaturas de su madre y le quite la vida a a sus propias hijas...".