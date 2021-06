Ana Rosa mandó un desgarrador pésame a Beatriz Zimmermann durante el directo: "Vamos a intentar que tú no te hundas". Luego, la presentadora dio conexión con la reportera que está en Tenerife y confiesa: "No quiero ni pensar cómo se le ha caído ese mundo que se había creado al pensar que el padre no le había hecho daño a sus hijas".