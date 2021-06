La periodista pregunta sobre el motivo por el que se ha inoculado las dos dosis de AstraZeneca a los de 50 años antes que a los mayores de 60 años. El invitado explica: "Hemos tenido esta estrategia de vacunación que todavía muchos no entendemos". Y matiza: "Hay gente que no entiende que dependiendo de donde estés, te ponen una vacuna u otra". El experto revela: "No lo hemos hecho bien aunque llevamos un buen ritmo de vacunación".