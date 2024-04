Una de ellas era Aurah Ruiz, que no pudo evitar acordarse de su chico durante la ceremonia, asegurando que quería volverse a casar con Jesé Rodríguez. Hay que recordar que ellos ya se dieron el ‘Sí, quiero’ en 2022 y que todos fuimos testigos de su enlace.

Los tortolitos eligieron su tierra, Canarias, para darse el ‘Sí, quiero’ en una espectacular boda a plena luz del día y bajo un sol que azotaba directamente sobre sus cabezas. Vamos, que no había ni una sombra aquel día para que pudieran protegerse de los rayos UV.

No era un día para prescindir de la crema solar, la verdad, pero que el Lorenzo azotara como nunca no fue impedimento para que ambos protagonizaran una boda de ensueño a la que no faltaron numerosos invitados, entre los que se encontraba Makoke.