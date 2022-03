Sol Macaluso, emocionada desde plató: "Me despedí entre lágrimas, es la experiencia de mi vida"

La reportera relata el duro momento de su marcha de Ucrania: "Fueron momentos complicados hasta el últimos segundo, cuando estábamos dejando Leópolis se produjeron el segundo y el tercer ataque a la ciudad" . Además, confiesa que no quería decir adiós a sus compañeros ucranianos: "Nos despedimos entre lágrimas , pero están cumpliendo con lo que prometimos. Nos mandamos mensajes continuamente y me han llamado por la mañana para contarme dónde van a ir".

Sol Macaluso desvela qué es lo que ha sentido durante su estancia en mitad de una guerra: " Más que miedo, mucha incertidumbre, no sabías que iba a pasar ni cuándo". De hecho, la reportera explica a Patricia Pardo cómo fue el momento en el que supo que la guerra había empezado: " Me despierto con un bombardeo y solamente había dormido una hora...".

La periodista explica que durante su etapa en Ucrania "me han expresado mucho cariño, pero también entiendo las críticas. No sé si hay secreto o éxito, pero s iempre intenté comunicar desde el corazón, es la razón por la que soy comunicadora".

"Si mi emoción se pudo ver en la pantalla y pudo ayudar para beneficiar a los ucranianos, pues bienvenidas son las críticas", explica ante Patricia Pardo. Luego, la reportera añade sobre las críticas: "Me molestaron un poco y me sentí juzgada , pero creo que es parte de nuestro trabajo convivir con las dos realidades".

"Nosotros no somos la noticia, pero yo involuntariamente pasé a ser noticia, es lo que me pasó. Somos humanos, tenemos familia y en momentos de tanta tensión los sentimientos evidentemente afloran ", añade.

Por último, Sol Macaluso explica sobre su situación: "La gente me etiquetaba como corresponsal de guerra y no, es mi primera experiencia. La gente tiene que ubicarte en una casilla y la verdad es que no me siento corresponsal, fui una periodista en un contexto de guerra".