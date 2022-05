Una empresaria, desesperada por el precio de la luz tras cerrar su local: "Sigo pagando facturas, me va a costar una depresión"

Reme Serrano, una mujer que padece las consecuencias de las subidas, tiene un local cerrado y tiene que pagar una factura de 200 euros: "Me siguen cobrando todos los meses desde hace dos años". La mujer no se explica la situación: "He reclamado a la compañía montones de veces, la última vez que quería que me pusieran el contador al día, me han bajado dos mil y pico vatios pero no me han devuelto nada".