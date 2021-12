Una familia que no se vacunó tiene que ser intubada y sedada en la UCI por culpa del coronavirus

La especialista alerta a los negacionistas: "La UVI está a un 80% de gente que no se ha vacunado"

Sobre los sanitarios negacionistas: "Estoy indignada, seguramente no hayan atendido ningún caso grave o hayan visto morir a nadie por covid... no han estado en primera línea"

Elena Álvarez, enfermera del Hospital Severo Ochoa, comparece en 'El programa de Ana Rosa para explicar cómo evoluciona la familia que no se vacunó y que ha tenido que ser intubada de urgencia y sedada en la UCI por culpa del coronavirus.

La sanitaria confirma que los datos que manejan ahora que es "dos de los miembros siguen intubados y en la UVI, siguen bajo sedación y a expensas de ver cómo evolucionan". Por otro lado, confirma que los otros dos familiares "ya han pasado a planta y evolucionan de forma favorable".

En cuanto al suceso, la enfermera explica que la familia se dio cuenta "cuando entraron en Urgencias de la gravedad de su enfermedad, ahí tomaron conciencia de que se debían haber vacunado".

Sin embargo, los declaraciones de la enfermera que más preocupan son las que hablan de la situación sanitaria nacional. "La mayoría de los casos que atendemos, los más graves, son de personas que no se han vacunado. La UVI está a un 80% de gente que no está vacunada".

Indignación con los enfermeros negacionistas

Elena Álvarez no se muerde la lengua al hablar de los especialistas que no se han vacunado y que piden a la sociedad no hacerlo: "Estoy muy indignada con esos sanitarios que están proclamando y pidiendo a gente que no se vacune".

La enfermera confiesa no entender "esa actitud siendo sanitarios" y además añade que "los considero privilegiados porque seguramente no hayan atendido ningún caso grave de covid y no han visto morir a nadie por covid".