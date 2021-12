Un epidemiólogo español en Sudáfrica, sobre ómicron: "No hay ninguna muerte relacionada, la alarma que existe no tiene base científica"

Xavier Gómez-Olivé, epidemiólogo en Johannesburgo (Sudáfrica), señala en primera instancia que "esta situación de alarma generalizada no tiene ninguna base científica". Además, añade: "Estamos en una fase de estudio, se tiene que ver cómo funciona y si realmente va a haber más mortalidad, transmisibilidad y si las vacunas van a ser efectivas o no". Por otro lado, cuenta cómo está afectando el virus a las personas contagiadas en el continente: "Por ahora todos los casos son benignos, en Sudáfrica no ha habido ninguna muerte relacionada con ómicron". El científico comenta que "hay que ir paso a paso y con mucha calma".