¿Cuándo llegarán las vacunas suficientes? ¿Es bueno hacer vacunaciones masivas?

Este experto explica hasta cuando durará la escasez de vacunas: "Hasta que pase la Semana Santa no vamos a tener una idea clara de cuantas vacunas van a poder llegar y cuando podemos alcanzar esa inmunidad de rebaño ". Cree que deberían haberse vacunaciones masivas: "Capacidad hay, hay experiencia y quiero pensar que lo tengan todos bien preparado y bien organizado . Buscar lugares donde se puedan vacunar a muchas personas es importante".

¿Hay que vacunar a las personas que han pasado el covid?

Además, cree que hay que dejar a las personas que han pasado el covid y han tenido síntomas para el final de la lista : "Yo los dejaría para el final sobre todo para los que han sido cuadros sintomáticos porque ya respuesta inmune seguro que fue mayor y podrían esperarse al final para ver si es necesario vacunarles o no". Y confiar y luchar por tener la vacuna Sputnik: "Es una buena vacuna, está muy bien pensada porque una vacuna de vector viral que necesite dos dosis, está muy bien utilizar otro vector diferente al de la primera y la han probado bastante más que otras vacunas".

Afirma que no hay que pensar en Semana Santa y centrarnos en el momento por el que pasa el país

Juan Gestal cree que la decisión de anular los festejos es importante: "En la Semana Santa hay que olvidarse de festejos y demás, plantearse que hay que controlar y no pagar más tributo en forma de muertes y sufrimiento de esta enfermedad. Después de Semana Santa y confió en que sea una vacunación más ágil y vayamos teniendo más porcentaje de inmunes". Y asegura que tener diferentes medidas en las comunidades no ayuda: "Debería de haber criterios que fueran únicos para el estado, no hay diferencia de una comunidad a otra".