El presidente de Murcia defiende al consejero de Sanidad que se puso la vacuna y reclama más dosis para su comunidad

Explica la situación, las medidas y culpa al Gobierno



El momento no es bueno aunque afirma que se han tomado todas las medidas posibles: "Lo que hemos hecho son criterios comunes para toda la Región de Murcia y todos los municipios y según la incidencia o la presión hospitalaria tienen unas restricciones o se suavizan esas medidas". Y que el Gobierno no ha hecho todo lo que estaba en su mano para combatir esta ola: "Lo incomprensible es que no haya nadie al mando en el Gobierno central y que desde el ministerio de Sanidad no se estén dando unas pautas comunes para que no se den 17 respuesta diferentes a una amenaza que es global".