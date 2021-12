La experiencia de Ana Terradillos con el coronavirus en el País Vasco: "Hubo hasta broncas"

Ana Terradillos cuenta su experiencia en el País Vasco durante el puente: "Yo he estado en San Sebastián y no entras en ningún sitio a tomarte ningún pincho si no tienes pasaporte covid". La presentadora afirma haber enseñado el documento y recalca: "Es que no entras". Además, cuenta cómo reaccionaba la gente ante la obligatoriedad de la medida: "He visto broncas de gente porque no se lo había bajado y no podían entrar".