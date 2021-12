Los expertos advierten ante ómicron: "Las medidas más agresivas son las que funcionan, estamos cerrando los ojos a la realidad"

Sobre el impacto de ómicron, el experto señala que, según los datos, todo parece indicar que "las infecciones son más leves". Bassat comenta que "hay casos de ómicron que llevan directamente a la UCI, sobre todo en personas no vacunadas". Además, el epidemiólogo declara: "Lo que sí que estamos viendo es que esta sexta ola está siendo más leve porque está afectando a una población bien protegida" .

"No veo ninguna razón técnica para justificar que los vacunados no tengan que aislarse", sentencia el experto en relación al aumento de caso entre los que ya han recibido su pauta completa. Además, el epidemiólogo declara: "Creo que es un poco cerrar los ojos a la realidad y no querer evidenciar que tenemos una atención primaria y una capacidad de rastreo saturadas".