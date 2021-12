El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid pide "tranquilidad" a los ciudadanos: "El porcentaje de ingresos se reduce un 80%"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comunicaba que no habrá más restricciones de cara a las fiestas a excepción de la implantación de las mascarillas en espacios abiertos y con acceso público. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, señala que "la mascarilla en exteriores, si no hay aglomeración de personas, no tiene ninguna utilidad para evitar la transmisión de coronavirus". El médico comenta además que "esta medida desde el punto de vista científico no va a aportar nada".