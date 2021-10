Pablo Casado confirmó que el Partido Popular no llevará a cabo la ley de la vivienda del PSOE en ninguna de sus comunidades autónomas. Además, tal es indignación que llevará esta medida ante el Tribunal Constitucional . "Este intervencionismo es suicida, habrá menos pisos en alquiler y subirá el precio ", decía ante Ana Rosa.

"Hay un transvase de ese mercado del alquiler al mercado de venta... y cuidado, cuando las viviendas desaparecen del mercado del alquiler ya no vuelven, se venden y pasa a ser un activo del que ya no disponemos", matiza Iñareta. Un motivo que "dificultará aún más y generará un problema a las personas que buscan vivienda para el futuro".