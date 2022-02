El infierno de las mujeres afganas tras la ocupación talibán: "Matan a las manifestantes, quieren que seamos analfabetas y esclavas sexuales"

Por otro lado, el portavoz declaraba: "Lo que queremos es que las mujeres cumplan con la ley islámica, que vayan vestidas como marca la ley, que no provoquen a un hombre . Mientras estén bien y se mantengan con su hiyab, pueden trabajar con normalidad". Según las informaciones que llegan desde la ciudad, esto no es así y se ha impuesto la censura, la dictadura y el fin de la libertad de expresión.

Las mujeres que no aceptan el régimen se ven obligadas a esconderse en sótanos para sobrevivir. A través de un perfil en Twitter, 'Afghan women on the run', estas mujeres piden ayuda desesperadamente. Zarmina, una estudiante de periodismo afgana, cuenta su situación: "Llevo seis meses que no he podido ir ni al trabajo ni a la universidad y estoy sola en casa". La mujer asegura que "hacen lo mismo que hace 20 años".