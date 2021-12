En la cena del 31 de diciembre "hay que hacer test previo, usar mascarilla y una buena higiene de manos con el gel" . Además, el inmunólogo declara que "no hay que soplar trompetitas o matasuegras, porque echamos el virus al aire, mantener distancia, ventilar la sala y no abrazar a familiares aunque llevemos mascarilla".

Además, el inmunólogo detalla que esta plaga de contagios está suponiendo "una tercera dosis obligatoria" para la sociedad sin necesidad de una inyección. Eso sí, Corell avisa: "Cuidado las personas que no estén vacunadas, aunque ómicron es más leve, pueden acabar en el hospital".

Sin embargo, Corell cree que no es necesario realizar esta fiesta cuando España está a las puertas de la recuperación: "No sé si es adecuado en este momento de sexta ola a tope, no haría este tipo de cosas porque en un mes vamos a tener otra perspectiva de la pandemia".