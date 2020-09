Inseguridad en el Metro de Madrid: sin distancia, amontonados en hora punta y con miedo

El ayuntamiento de Madrid ya ha tomado medidas en el trasporte para evitar que en unos 3 millones de desplazamientos diarios que se realizan en la Comunidad haya la mayor seguridad posible como, por ejemplo, los tornos controlara el aforo, que cuando sea necesario se realizaran cortes de unos 2 o 3 minutos o señalización de lugares de entrada o de salida por los pasillos para evitar el contacto, aunque los usuarios no creen que sea del todo suficiente para no tener riesgo de contagio en el transporte público, ya que en las horas puntas no es posible guardar distancias de seguridad entre los pasajeros.