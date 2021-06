España no está preparada para evitar la llegada de la variante india

El experto es muy claro al hablar de la situación de nuestro país y la llegad de turistas: "Estamos jugando al riesgo de que los británicos bajen e importen esta variante india , que es la dominante en el territorio, las pruebas que se piden en España no son suficientes para estar seguros que las personas, incluso vacunadas, no te bajen la variantes".

"Si Reino Unido tiene una variante predominante va a acabar en toda Europa... mas que intentar cerrar el país, lo que hay que hacer es prepararse, realizar pruebas...", matiza el médico. Además, Macip termina sobre este tema: "Hay que asumir que la variante india entrará de un momento a otro, hay que estar preparados para detectarla y que no se produzcan brotes ".

La vacuna a los adolescentes: ¿es necesaria?

Sin embargo, Macip como experto detalla: "Es un tipo de vacunación que no es tanto para los niños sino para que ellos no actúen como transmisores del virus". Después, añade: "Es una cosa polémica, si pensamos a nivel global lo más interesante es vacunar a los países que no están vacunando, si aparece una variante nueva llegará a Europa y tendremos complicaciones".