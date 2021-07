Joaquín Prat, al saber por qué la reina Letizia no acude al entierro de su abuela: "Con todo el respeto, no me convence"

Sin embargo, entre los presentes destaca la ausencia de la reina Letizia y sus hijas. La periodista Mariángel Alcázar explica que su no presencia "no ha sido a propósito, nadie puede pensar que no ha querido estar con su familia en este momento".

La periodista explica que la reina "hubiese ido a ese lugar, hubiese llamado la atención, no quería desviar la atención y no generar un pequeño lío de estructura y seguridad". Joaquín Prat, tras escuchar a Mariángel, confiesa: "Con todo el respeto, a mí la explicación no me convence".