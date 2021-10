Juan José Cortés, sobre la agresión: "He visto al asesino de mi hija delante de mí, me extraña que le haya puesto la mano encima a esta señora"

"Soy el principal interesado en saber lo que ha pasado, no hay parte de lesiones y ella se fue antes de hablar con la policía"

"He soportado de todo, he visto pasar al asesino de mi hija delante de mí y me extraña que le haya puesto la mano encima a esta señora"

Le pregunté en el tren "eres la que dices todo eso de mi hija' y ella contestó "digo lo que me salga del coño"

Juan José Cortés se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' para explicar su versión después de ser acusado por Candela de haberla agredido salvajemente en un tren. El padre de la asesinada Mari Luz da la cara y cuenta con detalle todo lo que recuerda.

"Estoy muy mal, confundido, intentando poner en pie lo que ha pasado y sacar conclusiones, yo soy el principal interesado en saber lo que ha pasado", empieza narrando Juan José. Por otro lado, el padre de Mari Luz confiesa: "No recuerdo lo que pasó, fue un día negro, sé lo que dice la policía y esta señora; pero de lo que dice esta señora a lo que pudo pasar...".

"Yo mido 1,82 y peso 105 kilos, si yo hubiera golpeado a esa señora, esa señora no estaba en la ambulancia haciendo un tiktok con todo el glamour del mundo, estaría en el hospital...", reitera el padre. Juan José Cortes añade: "No lo recuerdo, pero si la he agredido para eso está la justicia".

Sobre todos los comentarios que ha vertido Candela sobre Mari Luz, Cortés dice: "Es muy grave lo que me ha dicho de mi hija, no se puede consentir, eso es insoportable...". Además, el implicado confiesa: "He soportado todo, he visto pasar al asesino de mi hija por delante de mí y me extraña que yo haya podido poner la mano encima a esta señora".

Cortés y su recuerdo sobre la 'agresión': "Digo lo que me sale del coño"

El entrevistado explica que está en el tren y cómo se percata de su presencia: "La veo, pensaba que era alguien famosa, pero cuando me fijo bien y la veo me doy cuenta de que es ella, por todo lo que dijo de mi hija".

Al saber que es la mujer que dijo "barbaridades" de Mari Luz, una vez fallecida, Juan José Cortés declara: "Le dije 'ah, tu eres la que dices todo de mi hija". El padre de la asesinada comenta que Candela le contestó: "Yo puedo decir lo que me salga del coño".

"A partir de ahí no recuerdo nada más, me fundí en negro, luego recuerdo que estuve con la Guardia Civil", dice el supuesto agresor. "Me contaron que mi mujer sufrió un ataque de ansiedad, la metieron en psiquiatría...", añade.

"Estaban mi mujer y mi hijo, pero cuando ella llegó ya había pasado todo, yo supuestamente ya con la policía... y sobre qué sabe mi hijo, estoy en Sevilla y voy a hablar con él ahora, a ver que me cuente todo lo que ha podido pasar", sentencia.

Después de la supuesta agresión Cortés explica que la víctima "cuando la policía intentó hablar con ella ya no estaba allí, de la ambulancia se fue a su casa" y confirma un dato que es muy importante: "Creo que no hay ni parte de lesiones, la policía no me ha dicho nada de eso".